Apollo 16 – NASA 1972: decima missione con astronauti (Di venerdì 16 aprile 2021) Il 16 aprile 1972 avviene il lancio spaziale di Apollo 16, la decima missione NASA sulla Luna, con la presenza di un equipaggio umano. Dal Kennedy Space Centerin Florida, l’inizio del viaggio dell’orbiter americano, con a bordo tre astronauti e la durata di undici giorni di volo. Tra i cosmonauti in missione per il piano Leggi su periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) Il 16 aprileavviene il lancio spaziale di16, lasulla Luna, con la presenza di un equipaggio umano. Dal Kennedy Space Centerin Florida, l’inizio del viaggio dell’orbiter americano, con a bordo tree la durata di undici giorni di volo. Tra i cosmonauti inper il piano

Advertising

MichaelGiulian2 : RT @Glicine00153383: La Luna è essenzialmente grigia, senza colore. Sembra di gesso, come sabbia sporca sulla spiaggia con un sacco di impr… - FischerJordanNY : April 13, 1970: Apollo 13 Accident. - guastellae : RT @Glicine00153383: La Luna è essenzialmente grigia, senza colore. Sembra di gesso, come sabbia sporca sulla spiaggia con un sacco di impr… - mariemarie2222 : RT @Glicine00153383: La Luna è essenzialmente grigia, senza colore. Sembra di gesso, come sabbia sporca sulla spiaggia con un sacco di impr… - Napoliflash24 : L’almanacco del 13 aprile: 1895 a Boscoreale ritrovata la villa romana di Lucio Erennio Floro; 1970 Apollo 13 alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Apollo NASA Blue Origin NS - 15: nuovo successo per New Shepard, il prossimo volo sarà con equipaggio ... Set Spedizione su Marte, Giocattoli per Bambini Ispirati alla NASA, con Minifigure di Astronauti, Scienziati e Robot, 60228 94.45 ? Compra ora - 14% LEGO Ideas Saturn V Apollo NASA, Razzo Spaziale ...

Quarant'anni fa terminava la Sts - 1, prima missione dello Shuttle ... John Young e il capcom della Nasa, Joe Allen, il 14 aprile del 1981 si concludeva sulla pista ... John Young unico comandante di Shuttle ad aver anche camminato sulla Luna (con l'Apollo 16). Al suo ...

Apollo 16 – NASA 1972: decima missione con astronauti Il 16 aprile 1972, Apollo 16 effettua il lancio spaziale, con equipaggio umano, sulla Luna. La missione USA, del piano NASA ottiene successo.

Quanto ci vuole per fare un giro completo della Luna a piedi? Se si parte con una buona tuta, e stando attenti ai crateri profondi chilometri, un anno e mezzo camminando 4 ore al giorno, circa ...

... Set Spedizione su Marte, Giocattoli per Bambini Ispirati alla, con Minifigure di Astronauti, Scienziati e Robot, 60228 94.45 ? Compra ora - 14% LEGO Ideas Saturn V, Razzo Spaziale ...... John Young e il capcom della, Joe Allen, il 14 aprile del 1981 si concludeva sulla pista ... John Young unico comandante di Shuttle ad aver anche camminato sulla Luna (con l'16). Al suo ...Il 16 aprile 1972, Apollo 16 effettua il lancio spaziale, con equipaggio umano, sulla Luna. La missione USA, del piano NASA ottiene successo.Se si parte con una buona tuta, e stando attenti ai crateri profondi chilometri, un anno e mezzo camminando 4 ore al giorno, circa ...