Ambiente: aerei a terra, meno gas serra. Crollo del 64% nelle emissioni (Di venerdì 16 aprile 2021) emissioni complessive - tra cui impianti industriali e produzione di energia - in calo di oltre il 13% per l'effetto-pandemia ma anche per il sistema di scambio quote di nell'Unione Leggi su rainews (Di venerdì 16 aprile 2021)complessive - tra cui impianti industriali e produzione di energia - in calo di oltre il 13% per l'effetto-pandemia ma anche per il sistema di scambio quote di nell'Unione

Advertising

pietrafocaia : @RosaPolacco Al di là dei danni purtroppo provocati all'ambiente dai voli aerei, mi capita di muovermi nel corridoi… - Generplus : La #Francia vuole vietare i voli che possono essere sostituiti da viaggi in treno nel caso in cui in treno ci si me… - EcoEcologia : ?? La #pescaastrascico #inquina di più dei viaggi aerei? ?Leggi l'articolo completo? - EcoEcologia : ?? Uno studio ha cercato di capire il contributo delle scie che lasciano gli aerei al cambiamento climatico ?Leggi… - riusaeu : Investimenti in #aeromobili a #idrogeno. L'obiettivo sono #aerei commerciali a zero #emissioni da 50 passeggeri tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente aerei Elettrodotto. Padrin: "Abbiamo chiesto di valutare due soluzioni in subordine: passaggio lungo il canale autostradale o interramento totale ... ... supportato dai consulenti tecnici e dal consigliere provinciale delegato all'ambiente, Simone ... specialmente quelli che da decenni hanno cavi e tralicci aerei particolarmente impattanti. Aspettiamo ...

Covid, quali posti occupare in aereo per evitare il contagio: lo studio Per condurre l'esperimento i ricercatori hanno creato in laboratorio un ambiente simile agli ... infatti, è che 'la distanza fisica dei passeggeri negli aerei, anche attraverso politiche come il posto ...

Le Train Bleu, il lussuoso treno francese, tornerà presto sui binari Le Train Bleu, lussuoso treno notturno francese, tornerà prossimamente in circolazione: intanto la Francia si oppone ai voli su tratte brevi ...

A Torino il primo digital twin per la mobilità aerea urbana: il vertiporto per droni e aerotaxi SkyGate, in partnership con Enav, Torino Airport e il Politecnico di Torino avvia il primo progetto di simulazione avanzata dedicato ai servizi per la mobilità verticale: cambierà la mobilità del pros ...

... supportato dai consulenti tecnici e dal consigliere provinciale delegato all', Simone ... specialmente quelli che da decenni hanno cavi e tralicciparticolarmente impattanti. Aspettiamo ...Per condurre l'esperimento i ricercatori hanno creato in laboratorio unsimile agli ... infatti, è che 'la distanza fisica dei passeggeri negli, anche attraverso politiche come il posto ...Le Train Bleu, lussuoso treno notturno francese, tornerà prossimamente in circolazione: intanto la Francia si oppone ai voli su tratte brevi ...SkyGate, in partnership con Enav, Torino Airport e il Politecnico di Torino avvia il primo progetto di simulazione avanzata dedicato ai servizi per la mobilità verticale: cambierà la mobilità del pros ...