Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Melissa Marescot (Di giovedì 15 aprile 2021) Il giorno 5 aprile 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Melissa Marescot. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha subito abusi fin dalla giovane età, rifugiandosi nel cibo anche per fare fronte all’abbandono della famiglia da parte del padre. Da adolescente è anche rimasta incinta, decidendo di abortire e peggiorando le cose da un punto di vista psicologico. Vite al limite – Melissa Marescot Melissa, la protagonista, ha 37 anni, vive a Sunrise, Florida, e all’inizio del suo percorso pesa 268 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 15 aprile 2021) Il giorno 5 aprile 2021 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 9 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha subito abusi fin dalla giovane età, rifugiandosi nel cibo anche per fare fronte all’abbandono della famiglia da parte del padre. Da adolescente è anche rimasta incinta, decidendo di abortire e peggiorando le cose da un punto di vista psicologico.al, la protagonista, ha 37 anni, vive a Sunrise, Florida, e all’inizio del suo percorso pesa 268 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan ...

