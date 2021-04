Ultime Notizie Roma del 15-04-2021 ore 17:10 (Di giovedì 15 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano l’ultimo monitoraggio dopo 4 settimane di misure severe segnala che le terapie Intensive sono ancora al 41% di occupazione è un dato che dovrebbe far riflettere chi dice che abbiamo adottato misure troppo severe lo dice alla camera il ministro della Salute Roberto Speranza confermando l’arrivo entro giugno di 50 milioni di dosi di vaccino e ribadendo come quello delle tasti al criterio giusto per le somministrazioni dobbiamo ascoltare aggiunge il grido d’allarme dei medici che non possono essere lasciati soli in trincea dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve che abbiamo il dovere di costruire una road map per l’allentamento delle mie sempre approvate all’unanimità dal Consiglio dei Ministri Intanto sono 17 milioni ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 aprile 2021)dailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano l’ultimo monitoraggio dopo 4 settimane di misure severe segnala che le terapie Intensive sono ancora al 41% di occupazione è un dato che dovrebbe far riflettere chi dice che abbiamo adottato misure troppo severe lo dice alla camera il ministro della Salute Roberto Speranza confermando l’arrivo entro giugno di 50 milioni di dosi di vaccino e ribadendo come quello delle tasti al criterio giusto per le somministrazioni dobbiamo ascoltare aggiunge il grido d’allarme dei medici che non possono essere lasciati soli in trincea dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve che abbiamo il dovere di costruire una road map per l’allentamento delle mie sempre approvate all’unanimità dal Consiglio dei Ministri Intanto sono 17 milioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Continua il calo dei ricoveri per Covid e dei positivi in Umbria Scendono ancora i ricoveri per Covid in Umbria e gli attualmente positivi. Secondo i dati della Regione aggiornati al 15 aprile, i nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 116, i guariti 253 e altri quattro i morti. Gli attualmente positivi sono 3.647 (141 in meno di ieri). I ricoverati sono 293 (sette in meno rispetto a ieri) di cui 35 in terapia ...

Ristoranti, cinema e palestre: le proposte delle Regioni Per cinema e spettacoli dal vivo, le misure si mantengono in scenari a "basso medio e alto rischio" se integrate con tamponi all'ingresso, test negativi effettuati nelle ultime 48 ore, completamento ...

Ferrari, Elkann: primo modello tutto elettrico nel 2025 15 aprile 2021Il primo modello tutto elettrico di Ferrari arriverà nel 2025. Lo ha detto John Elkann, presidente e ad della casa di Maranello, durante l'assemblea degli azionisti ...

USA, stoccaggi gas ultima settimana +61 BCF (Teleborsa) – Aumentano meno del previsto gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l’Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell’Energia ...

