Sparito il profilo di Can Yaman da Instagram: “Non ha retto alle critiche sulla sua vita privata” (Di giovedì 15 aprile 2021) Le fan dell’attore turco sono già in fibrillazione da ore da quando, in maniera del tutto improvvisa, è Sparito il profilo di Can Yaman da Instagram. La pagina appare vuota, senza foto né contenuti di alcuni tipo, ma da parte del divo di Daydreamer non è arrivata alcuna spiegazione in merito, nessun indizio che possa far comprendere a cosa sia dovuta questa improvvisa cancellazione dai social. Sebbene, l’ipotesi più accreditata, è da riferirsi alle critiche ricevute dall’attore sulla sua vita privata. Le ipotesi sul perché è stato cancellato il profilo Non è da sottolineare il fatto che Can Yaman sia uno degli attori di maggior successo del momento, diventato una star in Italia e acclamato da folti ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) Le fan dell’attore turco sono già in fibrillazione da ore da quando, in maniera del tutto improvvisa, èildi Canda. La pagina appare vuota, senza foto né contenuti di alcuni tipo, ma da parte del divo di Daydreamer non è arrivata alcuna spiegazione in merito, nessun indizio che possa far comprendere a cosa sia dovuta questa improvvisa cancellazione dai social. Sebbene, l’ipotesi più accreditata, è da riferirsiricevute dall’attoresua. Le ipotesi sul perché è stato cancellato ilNon è da sottolineare il fatto che Cansia uno degli attori di maggior successo del momento, diventato una star in Italia e acclamato da folti ...

