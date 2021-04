Senza Spinazzola ma con Mkhitaryan. La Roma ospita l’Ajax e vuole la seconda semifinale in tre anni (Di giovedì 15 aprile 2021) Paulo Fonseca indica la strada, come già fatto contro Braga e Shakhtar Donetsk. Per la terza volta in stagione, la Roma vince l’andata in Europa League e per la terza volta il tecnico portoghese indica il suo mantra in conferenza stampa: “Giocare per vincere“. Come se si ripartisse dallo 0-0, Senza lasciarsi sopraffarre dalla tentazione della gestione del vantaggio acquisito. Per due volte in Europa League, la Roma non ha gestito e ha battuto Braga e Shakhtar Donetsk anche nel match di ritorno. Ora c’è l’Ajax, dopo il 2-1 giallorosso in rimonta con le reti di Pellegrini e Ibanez alla Cruijff ArenA nell’andata dei quarti di finale. All’Olimpico la Roma scenderà in campo con l’obiettivo della seconda semifinale europea in tre anni. La prima nel 2018 in ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Paulo Fonseca indica la strada, come già fatto contro Braga e Shakhtar Donetsk. Per la terza volta in stagione, lavince l’andata in Europa League e per la terza volta il tecnico portoghese indica il suo mantra in conferenza stampa: “Giocare per vincere“. Come se si ripartisse dallo 0-0,lasciarsi sopraffarre dalla tentazione della gestione del vantaggio acquisito. Per due volte in Europa League, lanon ha gestito e ha battuto Braga e Shakhtar Donetsk anche nel match di ritorno. Ora c’è, dopo il 2-1 giallorosso in rimonta con le reti di Pellegrini e Ibanez alla Cruijff ArenA nell’andata dei quarti di finale. All’Olimpico lascenderà in campo con l’obiettivo dellaeuropea in tre. La prima nel 2018 in ...

