Sampdoria | Bereszynski | «Ranieri come Paulo Sousa Damsgaard invece…»

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il terzino polacco ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua avventura italiana con laBartoszha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole. ALLENATORI SAMP – «Mi hanno dato tutti tanto, a cominciare da Giampaolo. Conmi sto trovando molto bene perché la sua difesa a tre mi ricorda quella di, il mio ct nella nazionale polacca. Per me il 3-5-2 si è rivelato di grande aiuto». I COMPAGNI – «Mi trovo bene con tutti. Sono arrivato alla Samp a 24 anni e col tempo mi sono adattato al calcio italiano. Posso dire che Candreva mi sta aiutando molto in fase difensiva quest’anno, con lui tutto è più facile.invece mi ricorda Ilicic: non ha tanta forza muscolare, ma compensa con l’esplosività che ha nelle gambe. ...

Bartosz Bereszynski ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole. ALLENATORI SAMP – «Mi hanno dato tutti tanto, a cominciare da Giampaolo. Con Ranieri mi sto trovando molto bene perché la sua difesa a tre mi ricorda quella di, il mio ct nella nazionale polacca. Per me il 3-5-2 si è rivelato di grande aiuto». I COMPAGNI – «Mi trovo bene con tutti. Sono arrivato alla Samp a 24 anni e col tempo mi sono adattato al calcio italiano. Posso dire che Candreva mi sta aiutando molto in fase difensiva quest'anno, con lui tutto è più facile.invece mi ricorda Ilicic: non ha tanta forza muscolare, ma compensa con l'esplosività che ha nelle gambe.