(Di giovedì 15 aprile 2021) Kim Potter, ladiarrestata per aver ucciso il ventenne afroamericano Daunte Wright, è uscita dalpagando unadi 100– Kim Potter ha lasciato ildove era in custodia per la morte di Daunte Wright a Brooklyn Center, un sobborgo della città del Minnesota. La vittima era stata fermata durante un controllo stradale e è rimasta freddata: secondo la versione della sospettata di omicidio, la pistola sarebbe stata scambiata con il taser.di 100Laè stata scarcerata dopo aver pagato unadi 100. La donna ...

Advertising

fattoquotidiano : Minneapolis, arrestata poliziotta che ha ucciso il 20enne afroamericano Daunte Wright: è accusata di omicidio di se… - Agenzia_Ansa : Kim Potter, la poliziotta che ha ucciso il ventenne afroamericano Daunte Wright a Minneapolis dopo aver scambiato a… - Agenzia_Ansa : #Minneapolis, scarcerata dopo una cauzione da 100 mila dollari la poliziotta che ha ucciso il 20enne afroamericano.… - news_mondo_h24 : Poliziotta Minneapolis fuori dal carcere su cauzione di 100 mila dollari - oknosureddit : Minneapolis, poliziotta fuori dopo cauzione da 100mila dollari -

Ultime Notizie dalla rete : Poliziotta Minneapolis

Leggi anche Afroamericano ucciso aincriminata per omicidio colposo L'agente, 26 anni, era stata arrestata e incriminata ieri. Oggi pomeriggio è prevista la sua prima ...Kim Potter, laarrestata per aver ucciso il ventenne afroamericano Daunte Wright a Brooklyn Center, sobborgo di, scambiando apparentemente la propria pistola col taser, stata rilasciata dopo ...Kim Potter, l'agente che ha sparato a Daunte Wright, è stata rilasciata dietro una cauzione di 100mila dollari. E' stata scarcerata dietro una cauzione di 100 mila dollari Kim Potter, l'agente di poli ...La poliziotta arrestata per l'uccisione del giovane afroamericano Daunte Wright farà oggi la sua prima apparizione in tribunale via Zoom ...