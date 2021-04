Polemica sulle nomine alla Rocca, Parente a Maglione: “Sensazionalismo sterile” (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Polemica ingenerata dalla revoca della nomina dirigenziale conferita dal Presidente della Provincia Di Maria a Boccalone, sta generando un turbinìo di dichiarazioni. Stavolta è Renato Parente a rispondere al deputato dei cinque stella Pasquale Maglione. “Maglione Pasquale – scrive Parente – è un rappresentante, eletto nel Sannio, del Parlamento nazionale. Un onorevole deputato, nonostante l’origine grillina, oggi parte della maggioranza insieme a Forza Italia, Lega e Pd. Bisogna chiarire in premessa chi sia Maglione per evitare il rischio che i meno accorti possano chiedersi come mai, ogni tanto, intervenga con i suoi commenti sulle questioni della Provincia. Fa specie constatare come ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Laingenerata drevoca della nomina dirigenziale conferita dal Presidente della Provincia Di Maria a Boccalone, sta generando un turbinìo di dichiarazioni. Stavolta è Renatoa rispondere al deputato dei cinque stella Pasquale. “Pasquale – scrive– è un rappresentante, eletto nel Sannio, del Parlamento nazionale. Un onorevole deputato, nonostante l’origine grillina, oggi parte della maggioranza insieme a Forza Italia, Lega e Pd. Bisogna chiarire in premessa chi siaper evitare il rischio che i meno accorti possano chiedersi come mai, ogni tanto, intervenga con i suoi commentiquestioni della Provincia. Fa specie constatare come ...

Advertising

anteprima24 : ** Polemica sulle nomine alla #Rocca, #Parente a #Maglione: 'Sensazionalismo sterile' ** - XoXoFromTroy : @SibillaeApollo @s_ka_i_ Che sciocchezza discutere sulle dimensioni del cervello. Ho cuorato perché è un argomento… - EmilyPennimans : Sempre a combattere pe battaglie sbagliate, come la polemica sulle invalsi che sono una stronzata e manco fanno med… - MaddalenaDicec1 : @Lucasid2 Anche il verso successivo “le forme più belle sono quelle che tiene nascoste” Ma ovviamente si sofferman… - straysamurai : Questa nuova polemica sulle sessualità non fa altro che sottolineare come si ha l'estremo bisogno di etichettare qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Polemica sulle Caso Conti, il Nazareno in difesa: "È lotta politica, non di genere" Questione politica non di genere Ma il problema, per Roma, non è l'ultima polemica di genere ... Il riferimento è al dialogo nazionale con Matteo Renzi sulle Amministrative, tra veti su M5S e altre ...

Lucio Magri e il sentimento sociale ... che gli appariva come una maglia troppo stretta sui conflitti e sulle tensioni di quegli anni - il ...alla fondazione dei Comunisti Unitari - un movimento che fin dal suo nome evocava una polemica ...

Ragusa Ibla, monta la polemica sulle telecamere in città Quotidiano di Sicilia Polemica sulle nomine alla Rocca, Parente a Maglione: “Sensazionalismo sterile” Benevento – La polemica ingenerata dalla revoca della nomina dirigenziale conferita dal Presidente della Provincia Di Maria a Boccalone, sta generando un turbinìo di dichiarazioni. Stavolta è Renato P ...

Il PalaDesio diventa un caso: nuova querelle Pd e Lega Un botta e risposta fra Lega e Pd intorno alla chiusura del centro vaccinale al Paladesio che sembra non avere fine. Adesso la discussione si è spostata sull’uso dello spazio da parte del basket Cantù ...

Questione politica non di genere Ma il problema, per Roma, non è l'ultimadi genere ... Il riferimento è al dialogo nazionale con Matteo RenziAmministrative, tra veti su M5S e altre ...... che gli appariva come una maglia troppo stretta sui conflitti etensioni di quegli anni - il ...alla fondazione dei Comunisti Unitari - un movimento che fin dal suo nome evocava una...Benevento – La polemica ingenerata dalla revoca della nomina dirigenziale conferita dal Presidente della Provincia Di Maria a Boccalone, sta generando un turbinìo di dichiarazioni. Stavolta è Renato P ...Un botta e risposta fra Lega e Pd intorno alla chiusura del centro vaccinale al Paladesio che sembra non avere fine. Adesso la discussione si è spostata sull’uso dello spazio da parte del basket Cantù ...