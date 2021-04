Piaggio, CdA conferma Roberto Colaninno come CEO e presidente (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Piaggio, riunitosi successivamente all’assemblea degli azionisti di ieri, ha confermato Roberto Colaninno alla carica di presidente e di amministratore delegato e Matteo Colaninno alla carica di vice presidente della società. confermate le deleghe in materia di sviluppo strategico al consigliere Michele Colaninno. È stata valutata positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza per i consiglieri Graziano Gianmichele Visentin, Rita Ciccone, Patrizia Albano, Micaela Vescia e Andrea Formica, e quindi l’organo è composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Il CdA ha inoltre nominato il consigliere indipendente Graziano Gianmichele Visentin quale Lead Independent ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di, riunitosi successivamente all’assemblea degli azionisti di ieri, hatoalla carica die di amministratore delegato e Matteoalla carica di vicedella società.te le deleghe in materia di sviluppo strategico al consigliere Michele. È stata valutata positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza per i consiglieri Graziano Gianmichele Visentin, Rita Ciccone, Patrizia Albano, Micaela Vescia e Andrea Formica, e quindi l’organo è composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Il CdA ha inoltre nominato il consigliere indipendente Graziano Gianmichele Visentin quale Lead Independent ...

