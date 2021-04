Olimpiadi Tokyo di nuovo in forse per la pandemia Giappone potrebbe cancellarle

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Ilrinunciare alledise l’aumento dei casi di coronavirus nel Paese rendesse l’evento impossibile”. È quanto riferito da Toshihiro Nikai, segretario generale del Partito Liberal Democratico all’interno del governose, all’agenzia di stampa nipponica Kyodo News in merito allo svolgimento delledi2020 già posticipate di un anno a seguito delladi Covid-19. Ilè alle prese con un aumento di infezioni da coronavirus; Osaka ieri ha registrato un record di 1.130 nuovi casi. A meno di cento giorni dall’inizio del Giochi, la cancellazione è “ovviamente” un’opzione, ha detto Nikai, citato da Reuters. “Se ledovessero diffondere ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

"Il Giappone potrebbe rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo se l'aumento dei casi di coronavirus nel Paese rendesse l'evento impossibile". E' quanto riferito da Toshihiro Nikai, segretario generale del Partito Liberal Democratico all'interno ...