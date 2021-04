Nuovi colori delle regioni: cosa potrebbe cambiare dal 19 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) Quali regioni cambieranno colore a partire dalla settimana del 19 aprile? Ad ogni metà settimana la domanda ricorre, tenuto conto che ogni venerdì matura il confronto tra la Cabina di Regia ed il Ministero della Salute. Sulla base dei dati e dei parametri il ministro Roberto Speranza emana delle ordinanze che entrano in vigore a partire dall'inizio della settimana successiva, in qualche caso anche dal martedì. Nuovi colori regioni, sempre stop a zona gialle Ad oggi occorre ricordare che, per effetto del decreto in vigore dal 17 aprile e valido (salvo cambiamenti) fino al 30 sono sospese in via precauzionale le zone gialle. Anche quelle regioni che presentassero livelli epidemiologici compatibili con la citata fascia di rischio, dovranno restare in ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 15 aprile 2021) Qualicambieranno colore a partire dalla settimana del 19? Ad ogni metà settimana la domanda ricorre, tenuto conto che ogni venerdì matura il confronto tra la Cabina di Regia ed il Ministero della Salute. Sulla base dei dati e dei parametri il ministro Roberto Speranza emanaordinanze che entrano in vigore a partire dall'inizio della settimana successiva, in qualche caso anche dal martedì., sempre stop a zona gialle Ad oggi occorre ricordare che, per effetto del decreto in vigore dal 17e valido (salvo cambiamenti) fino al 30 sono sospese in via precauzionale le zone gialle. Anche quelleche presentassero livelli epidemiologici compatibili con la citata fascia di rischio, dovranno restare in ...

