NFL – I prospetti del draft 2021 | DJ Daniel

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 aprile 2021) Quando ha saputo di non poter giocare per l’università della Georgia, DJnon si è dato per vinto e si è fatto strada nel junior college. Da riserva, è passato a essere uno dei pilastri della squadra ed è poi riuscito a entrare alla Georgia e giocare per i Bulldogs. Protagonista di un ottimo 2019, il cornerback non è riuscito a mantenere la stessa costanza durante l’ultima stagione, ma ha sfruttato il Senior Bowl per tornare a farsi notare dagli scout. Chi è DJ? DJdimostra di possedere ottime qualità come defensive back, nella squadra della Spalding High School, ma dalla University of Georgia gli arriva una doccia freddissima. Il college non può reclutarlo e anon rimane altro da fare se non optare per il junior college. Passa quindi al Georgia Military College, dove inizialmente ...