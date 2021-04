Napoli Negra, storie di migranti nella città informale (Di giovedì 15 aprile 2021) Napoli Negra di Vincenzo Sbrizzi, appena pubblicato per Edizioni Iod (182 pp., 15 euro, prefazione di Isaia Sales) è un viaggio attraverso le storie di 25 migranti che, dopo un complicato itinerario, sono alla fine arrivati a Napoli. L’autore, cronista di giudiziaria e vincitore del Premio Giancarlo Siani 2020, ripercorre i vissuti di persone che spesso condividono gli stessi elementi drammatici – la durezza del viaggio, le violenze subite, l’epopea della burocrazia –, e compone un affresco in cui è sempre al centro il profilo dei singoli, la loro identità di esseri umani. Senza che mai il libro assuma però un tono sensazionalistico, sempre sorretto da un punto di vista rispettoso, partecipe e senza enfasi posticce, in cui emerge l’asciuttezza del cronista che punta all’essenziale e alla ricerca della ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 aprile 2021)di Vincenzo Sbrizzi, appena pubblicato per Edizioni Iod (182 pp., 15 euro, prefazione di Isaia Sales) è un viaggio attraverso ledi 25che, dopo un complicato itinerario, sono alla fine arrivati a. L’autore, cronista di giudiziaria e vincitore del Premio Giancarlo Siani 2020, ripercorre i vissuti di persone che spesso condividono gli stessi elementi drammatici – la durezza del viaggio, le violenze subite, l’epopea della burocrazia –, e compone un affresco in cui è sempre al centro il profilo dei singoli, la loro identità di esseri umani. Senza che mai il libro assuma però un tono sensazionalistico, sempre sorretto da un punto di vista rispettoso, partecipe e senza enfasi posticce, in cui emerge l’asciuttezza del cronista che punta all’essenziale e alla ricerca della ...

