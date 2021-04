MotoGP Portogallo, Marc Marquez svela la sua preoccupazione più grande (Di giovedì 15 aprile 2021) Marc Marquez è tornato e adesso lo attende la prima gara dopo 9 mesi di assenza . Ma come sarà il suo rientro? Se in tanti stanno facendo ipotesi sul risultato che i l pilota Honda potrà avere in ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021)è tornato e adesso lo attende la prima gara dopo 9 mesi di assenza . Ma come sarà il suo rientro? Se in tanti stanno facendo ipotesi sul risultato che i l pilota Honda potrà avere in ...

BremboBrakes : RT @motorboxcom: #MotoGP Tutti segreti della pista di #Portimao svelati da @BremboBrakes! Scopri le frenate più impegnative del Circuito de… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Valentino Rossi: 'Francesca? Non l’avrei conosciuta se non fosse stata un’ombrellina' @MotoGP @ValeYellow46 - FormulaPassion : #MotoGP | #Petrucci, spalla lussata dopo il #DohaGP - Formula1Co : ??MOTO GP: GRAN PREMIO DEL PORTOGALLO ??IL PUNTO DELLA SITUAZIONE DI @cornelio_fabio ?? - Gazzetta_it : Valentino Rossi: 'Francesca? Non l’avrei conosciuta se non fosse stata un’ombrellina' @MotoGP @ValeYellow46 -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Portogallo MotoGP Portogallo, Zarco in vetta al Mondiale: 'Non sento pressione' MotoGP, Bagnaia: 'Marquez fa scalpore, io penso a me stesso' Zarco: 'Marquez ha una energia pazzesca' Per non pensare al futuro Zarco si concentra principalmente sulle buone sensazioni ottenute in ...

MotoGP Portogallo, Marc Marquez svela la sua preoccupazione più grande MotoGP Portogallo, Martin commenta il rientro di Marc Marquez Che Honda troverà Marc? Dalle aspettative al pensiero di risalire in sella alla RC213V, ma la Honda sarà cambiata in assenza di Marc? '...

MotoGP, Fabio Quartararo: “Portimao può essere il nostro tracciato, non come un anno fa! Su Marc Marquez…” Fabio Quartararo dà il via al suo fine settimana del Gran Premio del Portogallo di MotoGP 2021 con grande carica e concentrazione. La vittoria nella seconda gara della doppietta di Losail ha conferito ...

Mir senza capo tecnico a Portimao: Carchedi ha il COVID-19 Frankie Carchedi, capo tecnico di Joan Mir, non potrà prendere parte al Gran Premio del Portogallo di questo fine settimana dopo essere risultato positivo al COVID-19.

