Milan sui social – Quattro anni fa Zapata segnava al 97° il 2-2 contro l’Inter (Di giovedì 15 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan. Quattro anni fa andò in scena il derby 'pasquale': la gara finì 2-2, con Zapata che segnò il pareggio al 97esimo Leggi su pianetamilan (Di giovedì 15 aprile 2021) Le ultime notizie sulfa andò in scena il derby 'pasquale': la gara finì 2-2, conche segnò il pareggio al 97esimo

Ultime Notizie dalla rete : Milan sui FIGC, Gravina: 'Stadi aperti prima dell'Europeo. Vacciniamo la Nazionale!' Il presidente FIGC torna sulla questione stadi e apre anche il dibattito sui vaccini per i calciatori in vista dell'estate prossima. A margina dell'incontro con Valentina ...tedesco nel mirino del Milan ...

Higuaìn svela il compagno ideale d'attacco: non è Ronaldo, né Messi ... il record era dell'ex Milan Gunnar Nordhal (35) e durava da 66 anni, poi è stato raggiunto da Ciro ... Anche in questo caso si è fatta tanta ironia: moltissimi utenti sui social lo hanno paragonato a ...

Marcelo Burlon mette le ali alle nuove maglie del Napoli Annunciate da un batti e ribatti sui social (tra puristi della maglia celeste e avanguardisti) le nuove divise by Marcelo Burlon County of Milan per SSC Napoli, realizzate da Kappa, faranno il loro in ...

Napoli-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Tutto quello che c’è da sapere su Napoli-Inter, partita della 31^ giornata di Serie A: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche La Serie A torna in campo per onorare la 31^giornata di campio ...

