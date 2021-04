Milan-Genoa | probabile formazione | staffetta tra Rafael Leao e Mandzukic

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milan Genoa

La rottura con ilè ormai vicina e il contratto non si rinnova visto che le due parti sono ... di rientro dal prestito alprima e all'Atalanta poi, destinato a fare coppia centrale con D ......programma delle partite per il fantacalcio Sabato 10 aprile 15.00 Crotone - Udinese Sampdoria - Hellas Verona 18.00 Sassuolo - Fiorentina 20.45 Cagliari - Parma Domenica 18 aprile 12.30...Milan-Genoa sarà l’occasione per Maldini e Massara di osservare da vicino Gianluca Scamacca che, come riporta La Gazzetta dello Sport, è sta ...Stefano Pioli studia la miglior formazione da schierare contro il Genoa. Come riporta Tuttosport, in attesa del ritorno di Calabria, nel ruolo di terzino destro potrebbe toccare nuovamente a Kalulu ...