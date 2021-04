Messi: 3 maglie per “aiutare” il piano vaccini per giocatori sudamericani (Di giovedì 15 aprile 2021) La grandezza di Lionel Messi non è solo quella che tutto il mondo del calcio può ammirare sul campo da gioco. Il 10 argentino è da sempre molto attento alle vicende relative al suo Paese. E non solo. Infatti, come riportato dal The Guardian, La... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 aprile 2021) La grandezza di Lionelnon è solo quella che tutto il mondo del calcio può ammirare sul campo da gioco. Il 10 argentino è da sempre molto attento alle vicende relative al suo Paese. E non solo. Infatti, come riportato dal The Guardian, La...

Ultime Notizie dalla rete : Messi maglie Messi: tre magliette per "aiutare" il piano vaccini per giocatori prima della Copa America In che modo? Regalando 3 sue magliette… Messi: 3 maglie per 50 mila dosi di vaccino Come spiega il tabloid inglese, Messi ha contribuito ad ottenere 50.000 vaccini anti Covid dalla Cina per ...

Messi: 3 maglie per “aiutare” il piano vaccini per giocatori sudamericani La grandezza di Lionel Messi non è solo quella che tutto il mondo del calcio può ammirare sul campo da gioco. Il 10 argentino è da sempre molto attento alle vicende relative al suo Paese. E non solo.

