Mancini testimonial delle Marche

Le Marche lanciano la nuova campagna di promozione turistica, affidandosi a un testimonial d'eccezione come il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, marchigiano doc.

Ultime Notizie dalla rete : Mancini testimonial Mancini: 'L'Inter è una grande squadra, tante affinità con la mia' Così il commissario tecnico della Nazionale ed ex allenatore nerazzurro, Roberto Mancini, a margine della conferenza stampa della Regione Marche, dove è testimonial per la promozione del territorio. '...

Calcio: Mancini, 'pubblico agli Europei? Spero che l'Italia riparta prima' ... bar, ristoranti, teatri", aggiunge Mancini a margine della conferenza stampa della Regione Marche, dove è testimonial per la promozione del territorio.

Mancini, pubblico Europei? Spero Paese riparta prima "Il calcio 'riaprirà' con l'inaugurazione del campionato d'Europa ma io spero che il Paese riapra prima". (ANSA) ...

Nazionale, Mancini: «Partiamo per vincere gli Europei. C'è grande feeling tra i ragazzi» L'Italia scalda i motori in vista degli Europei di calcio. Questo pomeriggio il ct della Nazionale Roberto Mancini - rispondendo ai cronisti durante una conferenza stampa ...

