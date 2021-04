Mancini sull’Inter | “Lavorando con continuità i risultati arrivano Tante affinità con la mia”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il commissario tecnico della Nazionale ed ex allenatore dell’Inter, Roberto, a margine della conferenza stampa della Regione Marche, dove è testimonial per la promozione del territorio, si è soffermato anche sulla stagione dei nerazzurri sotto la guida di Antonio Conte: “L’Inter è un club di grande blasone in Italia e nel mondo, quest’anno ha una grande squadra, è la dimostrazione che quando si lavora cone con serietà ipoi, dovrebbe essere un esempio per tutti. Anche quando io arrivai all’Inter non si vinceva da tanti anni, abbiamo lavorato per due anni anche con un po’ di fatica, abbiamo iniziato a vincere prima la coppa, poi siamo arrivati agli scudetti e poi c’è stata l’Inter che ha vinto tutto, letra questa di Conte e la mia sono molte”. Foto: ...