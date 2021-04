Liliana Segre vota la cittadinanza a Patrick Zaki (Di giovedì 15 aprile 2021) La senatrice a vita, Liliana Segre, era in aula al Senato per approvare la mozione che chiede la cittadinanza per Patrick Zaki. “Sarò sempre presente quando si parla di libertà“, ha detto al senatrice. Segre firma per la cittadinanza La mozione sulla cittadinanza, presentata dal senatore Francesco Verducci (PD) è stata approvata con 208 sì, nessun contrario e 33 astenuti (Fratelli d’Italia). In aula anche la senatrice Liliana Segre: “C’è qualcosa nella storia di Patrick Zaki che prende in modo particolare ed è ricordare quando un innocente è in prigione“. Un innocente in prigione sotto gli occhi di tutti Perché sì, Patrick Zaki, studente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) La senatrice a vita,, era in aula al Senato per approvare la mozione che chiede laper. “Sarò sempre presente quando si parla di libertà“, ha detto al senatrice.firma per laLa mozione sulla, presentata dal senatore Francesco Verducci (PD) è stata approvata con 208 sì, nessun contrario e 33 astenuti (Fratelli d’Italia). In aula anche la senatrice: “C’è qualcosa nella storia diche prende in modo particolare ed è ricordare quando un innocente è in prigione“. Un innocente in prigione sotto gli occhi di tutti Perché sì,, studente ...

CarloVerdelli : “Anchora resetendo”. Resisti #PatrickZaki. La tua nonna italiana, Liliana Segre, sta mettendo il cuore per te. Il c… - virginiaraggi : È stato un onore partecipare alla cerimonia della decima edizione del Premio De Sanctis. Mi congratulo con i vincit… - chetempochefa : 'C’è qualcosa nella storia di Patrick Zaki che prende in modo particolare, ed è ricordare quando un innocente è in… - inhyperuranium : RT @amaricord: Liliana Segre è stata eletta all'unanimità presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intol… - TheTASCAtt : RT @EPalazzotto: Nei fatti #PatrickZaki è già italiano, qua ha i suoi studi, le sue passioni e i suoi amici. Bene la mozione in Senato in d… -