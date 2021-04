Le previsioni dell’ad di Pfizer: “In autunno si torna alla normalità e il Covid sarà solo un’influenza” (Di giovedì 15 aprile 2021) Albert Bourla, amministratore delegato della casa farmaceutica Pfizer, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera che l’ha pubblicata sul proprio sito. Di seguito un estratto. Com’è stato possibile produrre il vaccino così velocemente? Ci siamo dedicati completamente all’obiettivo e io ho cercato di proteggere i nostri scienziati dalla burocrazia che i sussidi pubblici portano con sé. Quando prendi soldi dal governo, ci sono obblighi ed è giusto che sia così: il governo vuole sapere come spendi, dove, e che piani hai. In questo trimestre consegneremo oltre quattro volte di più di quanto abbiamo fatto nel primo trimestre: 250 milioni di dosi, dopo averne date 62 fino a marzo. E siamo in discussioni per fare di più. Ho fiducia che ci riusciremo. Un ritorno alla normalità in autunno è realistico. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021) Albert Bourla, amministratore delegato della casa farmaceutica, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera che l’ha pubblicata sul proprio sito. Di seguito un estratto. Com’è stato possibile produrre il vaccino così velocemente? Ci siamo dedicati completamente all’obiettivo e io ho cercato di proteggere i nostri scienziati dburocrazia che i sussidi pubblici portano con sé. Quando prendi soldi dal governo, ci sono obblighi ed è giusto che sia così: il governo vuole sapere come spendi, dove, e che piani hai. In questo trimestre consegneremo oltre quattro volte di più di quanto abbiamo fatto nel primo trimestre: 250 milioni di dosi, dopo averne date 62 fino a marzo. E siamo in discussioni per fare di più. Ho fiducia che ci riusciremo. Un ritornoinè realistico. ...

