Intelligence USA – serie minacce da Cina e terrorismo interno (Di giovedì 15 aprile 2021) L'Intelligence USA, in un'audizione al Senato, ha avvertito delle crescenti minacce provenienti dalla Cina e dal terrorismo interno alimentato dalla disinformazione sui social media. I leader di CIA, FBI e NSA sono stati interrogati dalla commissione per i servizi segreti del Senato sulle minacce che vanno dal ritiro delle truppe in Afghanistan, alla disinformazione e

Billa42_ : Intelligence USA - serie minacce da Cina e terrorismo interno - panemaionese : RT @giuliapompili: La notizia di Biden che si ritira dall’Afganistan è estremamente importante per la Cina, che a parte il Pakistan non ha… - v3rd3acqua : RT @ultimenotizie: Aiutare le vittime di reati attraverso le loro tracce digitali. Questo l’obiettivo di #OsintItalia la prima associazione… - aletapparini : RT @giuliapompili: La notizia di Biden che si ritira dall’Afganistan è estremamente importante per la Cina, che a parte il Pakistan non ha… - giuliapompili : La notizia di Biden che si ritira dall’Afganistan è estremamente importante per la Cina, che a parte il Pakistan no… -

Ultime Notizie dalla rete : Intelligence USA Cnn, attese sanzioni alla Russia ed espulsioni di diplomatici Nel mirino dirigenti governativi e dell'intelligence, nonch entit coinvolte nella cyber ...

IL DITTATORE E L'ASSASSINO ... alla pena di morte; dalla disinvoltura con cui gli Usa hanno appoggiato ed appoggiano regimi sanguinari, all'imp i ego micidiale dei servizi di intelligence, c'è una messe di argomenti che ha reso ...

Intelligence USA – serie minacce da Cina e terrorismo interno L’Intelligence USA ha avvertito delle crescenti minacce provenienti dalla Cina e dal terrorismo interno alimentato dalla disinformazione.

Covid, Biden: "Nel mondo ci sarà un'altra pandemia" Il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, annunciando il ritiro delle truppe USA dall’Afghanistan ed elencando le future sfide che il Paese ...

