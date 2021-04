Il 'passaporto vaccinale' Ue non sarà un passaporto, e si rischia il caos tra le app dei diversi Stati" (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Green Pass dell'Unione europea, il cosiddetto passaporto vaccinale, non sarà un passaporto vero e proprio. Lo hanno stabilito gli ambasciatori dei Paesi membri nel concordare ieri un mandato per i ... Leggi su europa.today (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Green Pass dell'Unione europea, il cosiddetto, nonunvero e proprio. Lo hanno stabilito gli ambasciatori dei Paesi membri nel concordare ieri un mandato per i ...

borghi_claudio : Ohhh siete contenti? Il mio collegamento finisce e adesso vi beccate Cattaneo che vuole il passaporto vaccinale. #omnibusla7 - borghi_claudio : @FabioFranchi1 @M_Fedriga Sarà la millesima volta che abbiamo detto che siamo contrari a qualsiasi obbligo o passap… - 12qbert : RT @Cherye60263984: Ma come c@@@o parla? “Passaporto vaccinale o tampone molecolare che consente 72 ore di libertà” ??????? Ma perché non te… - piercarlogiusep : RT @borghi_claudio: Ohhh siete contenti? Il mio collegamento finisce e adesso vi beccate Cattaneo che vuole il passaporto vaccinale. #omni… - annie90146 : RT @PraesesMundi: #Cattaneo (Forza Italia) - Il passaporto vaccinale è uno strumento di libertà ?? -