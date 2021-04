Il Consiglio comunale di Salerno si spacca sulla benemerenza (Di giovedì 15 aprile 2021) di Erika Noschese Un Consiglio comunale particolarmente sotto tono che si infiamma su quelli che sembravano essere punti da approvare all’unanimità. Anche questa volta, infatti, non sono mancate le polemiche, le accuse e le urla tra la maggioranza e il gruppo Oltre che dimostra, ancora una volta, di essere distante dalla linea Napoli. A scatenare le polemiche sono state le mozioni relative al conferimento della cittadinanza onoraria a John Tony, il ragazzo di coloro che ogni giorno pulisce il corso cittadino e la mozione per il conferimento dell’attestato di benemerenza agli operatori sanitari. In questo caso, infatti, la maggioranza ha proposto di allargarla a forze dell’ordine, volontari della protezione civile e tutti coloro che si sono impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia. Il gruppo Oltre, infatti, ribadisce al primo ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 aprile 2021) di Erika Noschese Unparticolarmente sotto tono che si infiamma su quelli che sembravano essere punti da approvare all’unanimità. Anche questa volta, infatti, non sono mancate le polemiche, le accuse e le urla tra la maggioranza e il gruppo Oltre che dimostra, ancora una volta, di essere distante dalla linea Napoli. A scatenare le polemiche sono state le mozioni relative al conferimento della cittadinanza onoraria a John Tony, il ragazzo di coloro che ogni giorno pulisce il corso cittadino e la mozione per il conferimento dell’attestato diagli operatori sanitari. In questo caso, infatti, la maggioranza ha proposto di allargarla a forze dell’ordine, volontari della protezione civile e tutti coloro che si sono impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia. Il gruppo Oltre, infatti, ribadisce al primo ...

