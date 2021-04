Il Bologna mette a disposizione il bus per accompagnare i cittadini ai vaccini (Di giovedì 15 aprile 2021) Il pullman del Bologna For Community torna a percorrere le strade della città felsinea. Il bus, che accompagnava i tifosi rossoblù con problemi, allo stadio, come faceva fino a inizio marzo 2020, tornerà a viaggiare, ma questa volta in una veste completamente diversa e ancora più utile. Il bus del Bologna accompagnerà i cittadini più fragili del territorio bolognese ai punti di vaccinazione. Fermo per cause di forza maggiore dallo scorso campionato -si legge in un comunicato – il pullman messo a disposizione per l’accompagnamento allo stadio dei tifosi rossoblù con difficoltà motorie, oggi vuole fare la sua parte nella lotta contro il Coronavirus. E così PMG Italia Società Benefit e Io Sto Con Onlus hanno deciso di offrire il mezzo per l’accompagnamento ai punti di vaccinazione dei cittadini più ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) Il pullman delFor Community torna a percorrere le strade della città felsinea. Il bus, che accompagnava i tifosi rossoblù con problemi, allo stadio, come faceva fino a inizio marzo 2020, tornerà a viaggiare, ma questa volta in una veste completamente diversa e ancora più utile. Il bus delaccompagnerà ipiù fragili del territorio bolognese ai punti di vaccinazione. Fermo per cause di forza maggiore dallo scorso campionato -si legge in un comunicato – il pullman messo aper l’accompagnamento allo stadio dei tifosi rossoblù con difficoltà motorie, oggi vuole fare la sua parte nella lotta contro il Coronavirus. E così PMG Italia Società Benefit e Io Sto Con Onlus hanno deciso di offrire il mezzo per l’accompagnamento ai punti di vaccinazione deipiù ...

Advertising

CinqueNews : Covid, il #Bologna calcio mette a disposizione il bus per vaccinare cittadini - vojislav_rodic : Il #vaccino , quello che si preferisce, ce lo mette la #Serbia che ha allargato le maglie della sua campagna vaccin… - concertslove_ : RT @spiegelreisende: EMILIA ROMAGNA - Bologna è un gioiellino - cordiali e simpatici - giuro non ho mai incontrato un emiliano/romagnolo an… - spiegelreisende : EMILIA ROMAGNA - Bologna è un gioiellino - cordiali e simpatici - giuro non ho mai incontrato un emiliano/romagnolo… - HMQueenBee : @irishxever @HSilviaconsta *Senza scomporsi nonostante il devasto che stava distruggendo Bologna e mettendo a repen… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna mette Caravaggio e Pasolini: vite parallele e affinità elettive ... all'incirca nell'anno accademico 1942/43 dell'Università di Bologna, all'illustre professore di ... di proustiana memoria) e ti mette le ali dell'immaginazione, alla lettura di questi versi, di spirito ...

Notizie dall'Africa in podcast " Giovedì 15 aprile 2021 Una vicenda che assomiglia a quella di Patrick Zaki, studente a Bologna, agli arresti dal 7 ... Una mossa che mette la nazione in rotta di collisione con i principali paesi e organizzazioni estere che ...

Bologna For Community in campo per la campagna di vaccinazione "Il pullman di Bologna For Community torna a percorrere le strade della città, questa volta in una veste completamente diversa e ancora più utile: accompagnerà i cittadini più fragili del territorio b ...

Virtus Bologna ko 107-100 in gara-3, Kazan in finale di EuroCup Dopo aver incassato in Russia la prima sconfitta stagionale nella competizione dopo 20 vittorie su 20, le Vu Nere cadono anche alla Segafredo Arena, cedendo per 107-100 nella 'bella' contro l'Unics Ka ...

... all'incirca nell'anno accademico 1942/43 dell'Università di, all'illustre professore di ... di proustiana memoria) e tile ali dell'immaginazione, alla lettura di questi versi, di spirito ...Una vicenda che assomiglia a quella di Patrick Zaki, studente a, agli arresti dal 7 ... Una mossa chela nazione in rotta di collisione con i principali paesi e organizzazioni estere che ..."Il pullman di Bologna For Community torna a percorrere le strade della città, questa volta in una veste completamente diversa e ancora più utile: accompagnerà i cittadini più fragili del territorio b ...Dopo aver incassato in Russia la prima sconfitta stagionale nella competizione dopo 20 vittorie su 20, le Vu Nere cadono anche alla Segafredo Arena, cedendo per 107-100 nella 'bella' contro l'Unics Ka ...