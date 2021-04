I due latitanti italiani arrestati all'estero con un astuto stratagemma (Di giovedì 15 aprile 2021) Christian Casagrande e Antonello Marras fermati in Cambogia. Sono state attivate le procedure per l'estradizione in ... Leggi su today (Di giovedì 15 aprile 2021) Christian Casagrande e Antonello Marras fermati in Cambogia. Sono state attivate le procedure per l'estradizione in ...

Ultime Notizie dalla rete : due latitanti I due latitanti italiani arrestati all'estero con un astuto stratagemma Christian Casagrande e Antonello Marras fermati in Cambogia. Sono state attivate le procedure per l'estradizione in ...

Latitanti italiani arrestati in Cambogia: chi sono Christian Casagrande e Antonello Marras Due latitanti italiani , con pene per violenza sessuale su minore e vari reati finanziari, sono stati arrestati in Cambogia al termine di un'operazione coordinata tra le autorità giudiziarie italiane, ...

