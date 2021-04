Giulia De Lellis, la confessione: “Adesso rido ma mi sono spaventata tantissimo” (Di giovedì 15 aprile 2021) Sempre attiva sui propri social, Giulia De Lellis ha da poco condiviso alcune Instagram Stories. La celebrità romana, archiviata la sua esperienza in Genitori Vs. Influencer, ha infatti raccontato di un episodio particolare che l’ha vista coinvolta di recente. Stando a quanto riferito, la giovane, che ora è serena, ha ammesso di essersi spaventata molto. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 aprile 2021) Sempre attiva sui propri social,Deha da poco condiviso alcune Instagram Stories. La celebrità romana, archiviata la sua esperienza in Genitori Vs. Influencer, ha infatti raccontato di un episodio particolare che l’ha vista coinvolta di recente. Stando a quanto riferito, la giovane, che ora è serena, ha ammesso di essersimolto. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

m4rika1 : RT @laibibi_: Articoli di domani: Giulia De Lellis pubblica delle stories in cui parla di un “problema” intimo di Zorzi. Zorzi su tutte l… - sottonaditz : #tzvip comunque la cosa certa è che il cane di Giulia de Lellis ha una vita sessuale più attiva della nostra - martaxxofficial : RT @laibibi_: Articoli di domani: Giulia De Lellis pubblica delle stories in cui parla di un “problema” intimo di Zorzi. Zorzi su tutte l… - sibyla83955319 : RT @laibibi_: Articoli di domani: Giulia De Lellis pubblica delle stories in cui parla di un “problema” intimo di Zorzi. Zorzi su tutte l… - likeavirgin_9 : Tommaso Zorzi e la sua ossessione svelata da Giulia De Lellis, lui: ' non siamo più amici, non sai tenere un segreto' . -

Per Giulia De Lellis toccata e fuga in Sardegna, in valigia solo top brand Il bagaglio di Giulia De Lellis Giulia De Lellis ha lasciato a casa i vestiti low cost : per il weekend di lavoro in Sardegna nel bagaglio hanno trovato spazio solo capi esclusivi. La scelta è caduta ...

Carmen Victoria Rodriguez nuova fidanzata di Andrea Iannone?/ Indizi social e... Nuovo amore per Andrea Iannone ? Il noto pilota di MotoGp, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis , avrebbe una nuova fidanzata. Stando a quanto rivela il settimanale "Chi", la donna che avrebbe fatto perdere la testa al pilota si chiama Carmen Victoria Rodriguez . Si tratta di ...

Giulia De Lellis, la confessione: “Adesso rido ma mi sono spaventata tantissimo” Giulia De Lellis ha condiviso sul proprio profilo Instagram un episodio che le è accaduto questa mattina: ecco cosa è successo.

PACIFICO: esce sulle piattaforme digitali "Gli anni davanti", il brano inedito per il film "Genitori vs. Influencer" È in radio “GLI ANNI DAVANTI”, la nuova canzone originale di PACIFICO contenuta in “GENITORI VS. INFLUENCER ...

