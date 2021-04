Genoa | recupera Cyzborra Ancora out Zappacosta

(Di giovedì 15 aprile 2021) Sudore e determinazione, attenzione e applicazione. Intensa giornata di allenamento per ilin vista della trasferta di Milano, dove i rossoblù guidati da Davide Ballardini affronteranno il Milan di Stefano Pioli. Appuntamento domenica. Oggi doppia seduta, la mattinata è iniziata con un lavoro in palestra, incentrata in prevalenza sulla forza, seguita da esercitazioni tecnico-tattiche svolte per reparti. Nel pomeriggio, dopo nuovi esercizi di riscaldamento, attenzione particolare alle esercitazioni sul possesso palla, seguite da alcune partite a tema. Non sono mancati, tra una seduta e l’altra, alcuni approfondimenti video che lo staff di Ballardini svolge anche singolarmente con tutti i giocatori della rosa. Come annunciato ieri,è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni, mentreha svolto un ...

Ci sono alcune buone notizie per il Genoa in vista della gara col Milan di domenica prossima. Tuttosport oggi in edicola spiega che gli accertamenti diagnostici per Zappacosta hanno rilevato che non ha subito lesioni muscolari: dovrebbe ... non potrà contare sullo squalificato Criscito ma recupera Strootman che in mezzo può riportare ... Genoa: le ultime su Czyborra, Pellegrini e Zappacosta. Continua la preparazione del Genoa verso la prossima partita di campionato contro il Milan. I Grifoni sono reduci da una sco ... Commenta per primo Il Monza dovrà fare a meno per almeno 5 mesi del suo portiere titolare Eugenio Lamanna. E' quanto comunica il club lombardo sui propri canali ufficiali dopo l'infortunio subito dall ...