Eruzioni esplosive: ecco come si rompe il magma (Di giovedì 15 aprile 2021) Una nuova ricerca svela come si formano la cenere e lapilli eruttati dai vulcani con un magma particolarmente fluido come l’Etna e lo Stromboli Benché particolarmente fluido, il magma basaltico di vulcani quali Etna e Stromboli si frammenta come un bicchiere di vetro che cade. Ma, proprio perché fluido, molte delle fratture si ricompongono, riducendo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 15 aprile 2021) Una nuova ricerca svelasi formano la cenere e lapilli eruttati dai vulcani con unparticolarmente fluidol’Etna e lo Stromboli Benché particolarmente fluido, ilbasaltico di vulcani quali Etna e Stromboli si frammentaun bicchiere di vetro che cade. Ma, proprio perché fluido, molte delle fratture si ricompongono, riducendo… L'articolo Corriere Nazionale.

“Confermata un'eruzione esplosiva” del vulcano La Soufrière di St. Vincent Venerdì 9 marzo, il vulcano La Soufriere sull’isola caraibica di Saint Vincent ha prodotto un’eruzione esplosiva che ha ricoperto di cenere l’isola. (MeteoWeb) Le autorità stanno evacuando le zone a ...

