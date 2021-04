Emissioni di gas serra in calo ma è l’effetto Covid (Di giovedì 15 aprile 2021) Sulla base dei dati disponibili per il 2020, in Italia ci possiamo attendere una consistente riduzione delle Emissioni di gas serra, previste inferiori del 9,8% rispetto al 2019. Il ‘merito’, per così dire, è della pandemia, tra restrizioni alla mobilità e chiusure. Un dato in calo che farebbe ben sperare se non si accompagnasse al calo del Pil, per il quale la previsione è di una riduzione quasi dell’8,9%. A fornire questi primi dati è l’Ispra, che imputa il tanto atteso calo dell’inquinamento all’effetto Covid: l’andamento stimato è dovuto alla riduzione delle Emissioni per la produzione di energia elettrica (-12,6%) perché minore è la domanda di energia, e dalla riduzione dei consumi energetici anche negli altri settori, industria (-9,9%), ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Sulla base dei dati disponibili per il 2020, in Italia ci possiamo attendere una consistente riduzione delledi gas, previste inferiori del 9,8% rispetto al 2019. Il ‘merito’, per così dire, è della pandemia, tra restrizioni alla mobilità e chiusure. Un dato inche farebbe ben sperare se non si accompagnasse aldel Pil, per il quale la previsione è di una riduzione quasi dell’8,9%. A fornire questi primi dati è l’Ispra, che imputa il tanto attesodell’inquinamento al: l’andamento stimato è dovuto alla riduzione delleper la produzione di energia elettrica (-12,6%) perché minore è la domanda di energia, e dalla riduzione dei consumi energetici anche negli altri settori, industria (-9,9%), ...

Advertising

AndreaCortiAC : Emissioni di gas serra in calo ma è l'effetto Covid - AssTrasporti : RT @ansa_ambiente: Secondo le stime dell’@ISPRA_Press, nel 2020 il taglio delle #emissioni di #gas serra in #Italia è del 9,8% rispetto a q… - italiaserait : Emissioni di gas serra in calo ma è l’effetto Covid - ansa_ambiente : Secondo le stime dell’@ISPRA_Press, nel 2020 il taglio delle #emissioni di #gas serra in #Italia è del 9,8% rispett… - ioloraccolgo : Clima, nel 2020 in Italia calo emissioni gas serra del 9,8% -

Ultime Notizie dalla rete : Emissioni gas USB Forestali del Molise: comunicato stampa ... per far fronte alla crisi climatica, per migliorare la stessa capacità di resilienza delle città, il potenziamento della forestazione urbana e forestale; abbattimento delle emissioni di gas serra ; ...

Ispra, emissioni gas serra: meno 19% nel 2019 rispetto al 1990 Nel 2019 le emissioni di gas serra diminuiscono del 19% rispetto al 1990, passando da 519 a 418 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, e del 2,4% rispetto al 2018. La diminuzione è dovuta alla crescita negli ...

Clima, nel 2020 in Italia calo emissioni gas serra del 9,8% - Ambiente & Energia Agenzia ANSA Energia: Unem entra nella European Clean Hydrogen Alliance Unione energie per la mobilità (Unem) ha aderito alla "European Clean Hydrogen Alliance" istituita dalla direzione generale della ...

Emissioni di gas serra in calo ma è l’effetto Covid Sulla base dei dati disponibili per il 2020, in Italia ci possiamo attendere una consistente riduzione delle emissioni di gas serra, previste inferiori del 9,8% rispetto al 2019. Il ‘merito’, per così ...

... per far fronte alla crisi climatica, per migliorare la stessa capacità di resilienza delle città, il potenziamento della forestazione urbana e forestale; abbattimento dellediserra ; ...Nel 2019 lediserra diminuiscono del 19% rispetto al 1990, passando da 519 a 418 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, e del 2,4% rispetto al 2018. La diminuzione è dovuta alla crescita negli ...Unione energie per la mobilità (Unem) ha aderito alla "European Clean Hydrogen Alliance" istituita dalla direzione generale della ...Sulla base dei dati disponibili per il 2020, in Italia ci possiamo attendere una consistente riduzione delle emissioni di gas serra, previste inferiori del 9,8% rispetto al 2019. Il ‘merito’, per così ...