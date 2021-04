Elisa Isoardi si ritira dall’Isola dei Famosi 2021, cos’è successo (Di venerdì 16 aprile 2021) Elisa Isoardi si ritira dall’Isola dei Famosi 2021 dopo un infortunio: l’annuncio e il motivo del ritorno in Italia della conduttrice. Elisa Isoardi si ritira ufficialmente dall’Isola dei Famosi 2021. Dopo un infortunio ad un occhio, la conduttrice ha partecipato alla puntata dell’Isola del 15 aprile presentandosi in diretta con una benda sull’occhio. Nel corso L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 16 aprile 2021)sideidopo un infortunio: l’annuncio e il motivo del ritorno in Italia della conduttrice.siufficialmentedei. Dopo un infortunio ad un occhio, la conduttrice ha partecipato alla puntata dell’Isola del 15 aprile presentandosi in diretta con una benda sull’occhio. Nel corso L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. - IlContiAndrea : Elisa torna, la domenica di Canale 5 aspiettta attè! #Isola #Isoardi - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - WoomyonaVroomy : RT @_eel1s4: #isola ?? Elisa Isoardi, per me, la vincitrice indiscussa di quest’isola. Mai fuori posto, generosa, empatica, dolce, tenace, c… - Anna510543111 : RT @benditador_: elisa isoardi è la mia vincitrice dell'#isola -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi Isola dei famosi, Elisa Isoardi sfregiata in prima serata: "Ho avuto paura", l'incidente che poteva rovinarla Non portano fortuna i reality a Elisa Isoardi . L'ex conduttrice della Prova del cuoco è stata costretta a presentarsi al serale dell' Isola dei famosi con una vistosa benda sull'occhio. E su Twitter spopolano gli accostamenti con ...

Brando Giorgi a L'Isola dei Famosi, l'addio è definitivo: 'Dovrà rientrare in Italia, abbandona il gioco' Tanti i naufraghi che hanno dovuto abbandonare momentaneamente il gioco a causa di guai fisici, da Roberto Ciufoli a Paul Gascoigne, da Elisa Isoardi a Brando Giorgi. Proprio l'attore, nelle scorse ...

"Isola dei Famosi", Brando abbandona il gioco e Elisa si infortuna L'INFORTUNIO DI ELISA E L'ABBANDONO DI BRANDO -Le tre amazzoni Vera, Elisa e Miryea sono pronte per entrare in Palapa. La Isoardi, però, ha avuto un piccolo incidente a un occhio. "Mentre cucinavo ...

Gilles Rocca: “Mai proposto di nominare Gascoigne”. E’ scontro con Zorzi Gilles Rocca chiarisce all’Isola dei Famosi: “Mai proposto di nominare Paul Gascoigne” Per la prima volta nella storia del programma L’Isola dei Famosi è ...

Non portano fortuna i reality a. L'ex conduttrice della Prova del cuoco è stata costretta a presentarsi al serale dell' Isola dei famosi con una vistosa benda sull'occhio. E su Twitter spopolano gli accostamenti con ...Tanti i naufraghi che hanno dovuto abbandonare momentaneamente il gioco a causa di guai fisici, da Roberto Ciufoli a Paul Gascoigne, daa Brando Giorgi. Proprio l'attore, nelle scorse ...L'INFORTUNIO DI ELISA E L'ABBANDONO DI BRANDO -Le tre amazzoni Vera, Elisa e Miryea sono pronte per entrare in Palapa. La Isoardi, però, ha avuto un piccolo incidente a un occhio. "Mentre cucinavo ...Gilles Rocca chiarisce all’Isola dei Famosi: “Mai proposto di nominare Paul Gascoigne” Per la prima volta nella storia del programma L’Isola dei Famosi è ...