Dirigente MIUR indagata per corruzione tenta il suicidio (Di giovedì 15 aprile 2021) Giovanna Boda, Dirigente MIUR, ha tentato il suicidio ieri lanciandosi dal secondo piano di un appartamento in piazza della Libertà a Roma a seguito delle indagini della Guardia di Finanza per corruzione. Per due giorni le fiamme gialle avrebbero perquisito il domicilio della donna. Dalle ricerche sarebbero infatti emersi movimenti anomali della sua carta di credito. Al momento le condizioni della Boda sono gravi. La Dirigente è infatti ricoverata all’ospedale Gemelli di Roma con fratture multiple. Il tentativo di gesto estremo sembrerebbe essere stato innescato da indagini e perquisizioni dei giorni scorsi. Gli investigatori del Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di finanza, infatti, avevano perquisito la casa romana, l’ufficio di viale Trastevere e una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Giovanna Boda,, hato ilieri lanciandosi dal secondo piano di un appartamento in piazza della Libertà a Roma a seguito delle indagini della Guardia di Finanza per. Per due giorni le fiamme gialle avrebbero perquisito il domicilio della donna. Dalle ricerche sarebbero infatti emersi movimenti anomali della sua carta di credito. Al momento le condizioni della Boda sono gravi. Laè infatti ricoverata all’ospedale Gemelli di Roma con fratture multiple. Iltivo di gesto estremo sembrerebbe essere stato innescato da indagini e perquisizioni dei giorni scorsi. Gli investigatori del Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di finanza, infatti, avevano perquisito la casa romana, l’ufficio di viale Trastevere e una ...

MediasetTgcom24 : Roma, dirigente del Miur indagata per corruzione tenta il suicidio lanciandosi da un edificio #Roma… - GINA32451015 : RT @quotidianopiem: Tenta il suicidio gettandosi dalla finestra dello studio del suo avvocato, in gravissime condizioni dirigente del Miur… - itaca7itaca : RT @ALFO100897: Questa è anche una delle gravissime ragioni dello sfacelo e di un'immoralità mai sopita, ma sempre incessantemente alimenta… - a_prisciandaro : Dirigente Miur indagata tenta il suicidio a Roma, è reggente della scuola in Calabria - flinxkk8 : RT @aldotorchiaro: Quello su Giovanna #Boda è stato killeraggio politico. Accuse infamanti, gogna mediatica e pubblico ludibrio per una dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Dirigente MIUR Giovanna Boda, storica dirigente del Miur, tenta suicidio/ E' accusata di corruzione E' in fin di vita dopo aver tentato il suicidio Giovanna Boda, dirigente del Miur , il ministero dell'istruzione. Due giorni fa, come scrive Il Corriere della Sera, la 47enne aveva subito la perquisizione della propria abitazione in centro a Roma e dell'ufficio ...

Tenta il suicidio lanciandosi dal balcone: gravissime le condizioni di Giovanna Boda I militare hanno perquisito la sua abitazione in cerca di prove che avvalorassero una pesante accusa per la quale la dirigente miur è indagata. Giovanna Boda suicidio: si lancia dal balcone Nel ...

Tenta il suicidio lanciandosi dal balcone: gravissime le condizioni della dirigente Miur Giovanna Boda Giovanna Boda suicidio a Roma, si lancia dal balcone ora è in condizioni gravissime in ospedale, è indagata per corruzione ...

Roma, grave la figlia dell’ex sindaca di Casale Monferrato CASALE MONFERRATO. La casalese Giovanna Boda, 47 anni, capo del dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali del ministero dell’Istruzione, è stata ricoverata ieri pomeriggio in gravis ...

