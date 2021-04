Daydreamer, anticipazioni 16 aprile: un incontro disastroso (Di giovedì 15 aprile 2021) I problemi saranno sempre dietro l'angolo per Can, Sanem ed i loro amici a Daydreamer. Le anticipazioni relative alla puntata in onda domani 16 aprile, rivelano che la Fikri Harika si preparerà ad incontrare la Art Teksil, i loro nuovi clienti, ma la riunione non andrà come sperato ed anzi si rivelerà un vero e proprio disastro. Aziz, a quel punto, deciderà di cedere le sue quote dell'agenzia e di ritirarsi visto che aveva sostenuto il loro progetto soltanto per far tornare insieme Can e Sanem. Nel frattempo, anche Leyla ed Emre avranno dei problemi con l'attività che hanno deciso di intraprendere e la ragazza non sembrerà poi così sicura del suo futuro lavorativo. Daydreamer, spoiler 16 aprile: Leyla indecisa sul suo futuro lavorativo Emre non essendo soddisfatto del suo lavoro come venditore di ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 15 aprile 2021) I problemi saranno sempre dietro l'angolo per Can, Sanem ed i loro amici a. Lerelative alla puntata in onda domani 16, rivelano che la Fikri Harika si preparerà ad incontrare la Art Teksil, i loro nuovi clienti, ma la riunione non andrà come sperato ed anzi si rivelerà un vero e proprio disastro. Aziz, a quel punto, deciderà di cedere le sue quote dell'agenzia e di ritirarsi visto che aveva sostenuto il loro progetto soltanto per far tornare insieme Can e Sanem. Nel frattempo, anche Leyla ed Emre avranno dei problemi con l'attività che hanno deciso di intraprendere e la ragazza non sembrerà poi così sicura del suo futuro lavorativo., spoiler 16: Leyla indecisa sul suo futuro lavorativo Emre non essendo soddisfatto del suo lavoro come venditore di ...

