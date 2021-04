Colorare vecchie foto in bianco e nero eliminando anche le rughe? Un algoritmo ci mette due minuti

Advertising

Digital_Day : La qualità raggiunta dalle reti neurali è impressionante -

Ultime Notizie dalla rete : Colorare vecchie

Tante idee per rinnovare delle scarpeIl ricorso alla tintura è anche una soluzione che si ...è il sito che mette a disposizione un ampio assortimento di prodotti perle scarpe in ...Ecco come rendere fantastiche lefedere con un semplicissimo metodo. OFFERTA SPECIALE - ... che significa sostanzialmente "legare e". Come farlo? In maniera molto semplice. Il veloce ...Time-Travel Rephotography è in grado di colorare le vecchie foto in bianco e nero tenendo conto del tipo di pellicola usata e ristabilendo i giusti toni della pelle, che in questo modo appare anche pi ...la vecchia pentola con le bucce di cipolla per colorare le uova, capretti e agnellini nel recinto dell'orto insieme al maiale, a conigli e galline. La nostra era anche una fattoria. Io bambino ...