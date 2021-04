Caos vaccini, l’Italia e l’Ue si affidano a Pfizer: ecco a quale prezzo e con quali rischi (Di giovedì 15 aprile 2021) I dubbi e le polemiche su AstraZeneca e Johnson & Johnson hanno portato a un terzo contratto della Commissione europea con la casa farmaceutica Pfizer. Le ultime notizie parlano di altri 50 milioni di dosi aggiuntive acquistate per questo semestre, 7 milioni delle quali destinati all’Italia. La decisione negli Usa della Food and Drug Administration di sospendere precauzionalmente il vaccino Janssen a causa dei rarissimi effetti collaterali (6 casi di trombosi su 6,8 milioni di somministrazioni) ha avuto immediate ripercussioni sull’Unione europea, che è sempre più propensa a puntare sui vaccini a vettore Rna. Secondo quanto si apprende in queste ore, se la farmacovigilanza dovesse appurare il collegamento tra reazioni avverse e farmaci, il vaccino di Oxford e quello d Johnson & Johnson potrebbero essere ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 aprile 2021) I dubbi e le polemiche su AstraZeneca e Johnson & Johnson hanno portato a un terzo contratto della Commissione europea con la casa farmaceutica. Le ultime notizie parlano di altri 50 milioni di dosi aggiuntive acquistate per questo semestre, 7 milioni delledestinati al. La decisione negli Usa della Food and Drug Administration di sospendere precauzionalmente il vaccino Janssen a causa dei rarissimi effetti collaterali (6 casi di trombosi su 6,8 milioni di somministrazioni) ha avuto immediate ripercussioni sull’Unione europea, che è sempre più propensa a puntare suia vettore Rna. Secondo quanto si apprende in queste ore, se la farmacovigilanza dovesse appurare il collegamento tra reazioni avverse e farmaci, il vaccino di Oxford e quello d Johnson & Johnson potrebbero essere ...

