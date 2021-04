Can Yaman lascia i social all”improvviso: “colpa” di Diletta Leotta (Di giovedì 15 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Can Yaman lascia i social network. La decisione è drastica. Cosa c’è sotto: si tratta di un attacco hacker o c’è una motivazione precisa? In queste ultime ore sta molto facendo discutere, soprattutto tra i fan, l’addio ai social network dell’attore Can Yaman, il protagonista dell’amata serie tv in onda su Canale 5 Daydreamer. Da questa notte il Leggi su youmovies (Di giovedì 15 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cannetwork. La decisione è drastica. Cosa c’è sotto: si tratta di un attacco hacker o c’è una motivazione precisa? In queste ultime ore sta molto facendo discutere, soprattutto tra i fan, l’addio ainetwork dell’attore Can, il protagonista dell’amata serie tv in onda su Canale 5 Daydreamer. Da questa notte il

Advertising

DonnaModerna : Ecco chi è #CanYaman, il divo turco che ha mandato in tilt l'Italia - marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - giulysololei : RT @LGrullita: pedro quando ha saputo che oltre a battaglia c è pure can yaman ???????????? #GiuliaxRadio105 - Veronic83722039 : RT @meencantasonar: Tweet d'apprezzamento per Can Yaman e Demet Özdemir che vestiti in questo modo sono un vero e proprio spettacolo.? #Day… - adrianabarbie10 : RT @LeYamanine: ??Noi nn sappiamo cosa sia successo??speriamo di avere delle risposte ??SEMPRE CON TE #CanYaman @guldemcan @cuneytsayil @ilker… -