ROMA - La Roma in semifinale di Europa League. I giallorossi nella gara di ritorno contro l'Ajax con tanto cuore, orgoglio e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere

Ultime Notizie dalla rete : Calafiori notte Calafiori, notte da protagonista: "Infortunio? Niente lesione" Al termine del match il Riccardo Calafiori è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive per commentare la gara: "Fisicamente sto bene, è il solito fastidio che non mi permette di essere al ...

Roma - Ajax 1 - 1: Dzeko risponde a Brobbey, giallorossi in semifinale contro il Manchester United Compattandosi nella serata del miglior Dzeko dell'anno e dell'azione decisiva di Calafiori, 35 anni ... Tre anni fa la semifinale arrivò con la notte magica della "remuntada" contro il Barcellona di ...

Calafiori, notte da protagonista: “Infortunio? Niente lesione” ROMA - La Roma in semifinale di Europa League. I giallorossi nella gara di ritorno contro l'Ajax con tanto cuore, orgoglio e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere ...

Roma-Ajax, rivivi la MOVIOLA: annullato un gol a Tadic col Var. Mancini salta la semifinale d’andata 2 È la notte di Roma-Ajax, quarto di finale di ritorno di Europa League. Per la sfida dell’Olimpico è stato scelto l’inglese Anthony Taylor, i suoi assistenti sono i connazionali Gary Beswick e Adam N ...

