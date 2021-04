Beautiful anticipazioni 20 aprile 2021 | i sensi di colpa di Wyatt

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 15 aprile 2021) Non è stato facile perdire a Sally che la loro storia era finita, il giovane infatti nella puntata didi martedì 20, confesserà a Katie Logan che la sua è una situazione molto difficile in quanto aver capito di amare ancora Flo e di voler stare con lei equivale a far soffrire una donna che lui stima e alla quale vuole molto bene. Veder soffrire Sally Spectra è per il giovane Spencer, molto difficile. Come farà a gestire la situazione? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…trame americane, Ridge ha venduto sua figlia! Nel corso della sua vita il Forrester non aveva mai rivelato il suo segreto più grande Clamoroso colpo di scena nelle puntate americane dichi vede protagonista principale di questo nuovo scandalo a Los ...