ATP di Montecarlo | Fognini ai quarti di finale

(Di giovedì 15 aprile 2021) In questi giorni si sta disputando l’ATP di, il “Masters 1000”. I più grandi campioni si sono sfidati a suon di racchette e solo un italiano è riuscito a raggiungere idi: Fabio. Il tennista se la vedrà con il norvegese Casper Ruud, avversario temibile ma non impossibile da battere. Sarà possibile seguire la partita domani venerdì 16 aprile, sui canali Sky Sport Arena, canale 204, su Sky Sport Uno, canale 201, o sulla piattaforma streaming SkyGo. Sinner e Djokovic: il racconto del primo incontro ATP diprosegue la sua corsa Esatto Fabiosta continuando a collezionare risultati positivi all’ATP di. Il tennista numero 25 al mondo si è guadagnato il pass per i ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP MONTE-CARLO: DJOKOVIC ELIMINATO Evans vince 6-4, 7-5 e va ai quarti #SkyTennis #Tennis… - SkySport : Clamoroso a Montecarlo, eliminato Djokovic! Ora Fognini LIVE su Sky Sport Arena - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP MONTE-CARLO, FOGNINI ACCEDE AI QUARTI DI FINALE BATTUTO KRAJINOVIC 6-2, 7-6 #SkyTennis #Tennis… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP MONTE-CARLO, OTTAVI DI FINALE Ruud batte Carreno-Busta 7-6, 5-7, 7-5 #SkyTennis #Tennis… - Filo2385Filippo : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP MONTE-CARLO, OTTAVI DI FINALE Rublev batte Bautista 7-6, 5-7, 6-3 #SkyTennis #Tennis #SkySport #ATPMonte… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Montecarlo

Prosegue, invece, la marcia di in questoMasters 1000. Il ligure raggiunge infatti i quarti di finale sconfiggendo il serbo Krajnovic per 6 - 2 7 - 6. Il campione in carica - 18° in classifica ...Saluta agli ottaviil n.1 dell', Novak Djokovic. Il serbo, che ieri aveva eliminato Jannik Sinner, ha ceduto in due set al britannico Daniel Evans. "Credo che oggi sia stato uno dei ...Dopo la vittoria agli ottavi contro Krajinovic, Fognini parla in conferenza stampa. “Quando spingo, l’errore si può fare. Se ho questo atteggiamento le partite posso anche perderle”. Ma intanto vince ...15 aprile 2021 Fabio Fognini è di nuovo nei quarti di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters". Un traguardo che il ligure aveva già raggiunto sia nel 2013, poi stoppato in semifinale da Djokovic, sia n ...