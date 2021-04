Alessandro Gassman “Vicini festeggiano | chiamo la polizia?” Enrico Ruggeri | “Nostalgia per i tempi della Germania Est”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Scontro social traed. Cinque giorni fa l’attore romano ha scritto un post su Twitter che ha provocato non poche polemiche. Nel tweetn scrive: “Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino, inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi? Hai due possibilità: chiamare lae rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare”. Poco dopo l’attore ha scritto: “Fatto il mio dovere“, poi il post viene cancellato e sostituito da un “Non ho fatto nulla. Non sono indicato, perdo la pazienza che è un attimo”. Ma lo sfogo iniziale dell’attore che denuncia rumore e assembramenti in piena pandemia, e in piena violazione delle norme anti Covid, ha fatto scoppiare la polemica. Diversi ...

Che fare in questi casi? Denunciare alle forze dell'ordine o lasciar correre per non rovinare i rapporti tra condomini? Se lo è chiestoGassmann in in tweet che ha scatenato un'enorme ...Clamoroso scontro social traed Enrico Ruggeri . L'attore romano su Twitter invita, più o meno, i suoi followers a denunciare i vicini che festeggiano in casa in barba alle normative anti - assembramenti e il ...Scontro social tra Alessandro Gassman ed Enrico Ruggeri. Cinque giorni fa l’attore romano ha scritto un post su Twitter che ha provocato non poche polemiche. Nel tweet Gassmann scrive: “Sai quelle cos ...Dure critiche da parte di Enrico Ruggeri su Alessandro Gassman. Il tweet dell'attore non va giù: "Come nella Germania dell'Est" ...