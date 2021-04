Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 aprile 2021)DEL 14 APRILEORE 17:05 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA PROVOCA CODE TRA LE USCITE PER NOMENTANA E PRENESTINA; MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PER PONTINA E APPIA; TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA F. FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA; ANCORA CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E L’USCITA PER LA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA CASSIA, IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, CODE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, ...