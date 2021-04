Valeria Marini intossica i naufraghi di Supervivientes | mal di stomaco e vomito per i concorrenti

(Di mercoledì 14 aprile 2021)ha fatto passare ore particolarmente difficili ai suoi compagni di, l’edizione spagnola de l’Isola dei Famosi. La showgirl nostrana è naufraga per la trasmissione iberica e la fame l’ha portata a compiere un gesto decisamente poco sicuro per la salute del gruppo. Sotto suo consiglio, infatti, ihanno mangiato uova crude che hanno procurato loro seri problemi intestinali a causa di una vera e propriazione.: colpa delle uovasi sta facendo notare nella trasmissione. L’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi si sta svolgendo nel medesimo periodo di quella italiana e ...

Attimi di panico nel reality spagnolo Supervivientes dovesta attualmente partecipando: la show girl ha intossicato i compagni Ore di ansia e preoccupazione per alcuni concorrenti del reality Supervivientes. I ragazzi che attualmente sono ...Panico a Superviventes dove alcune uova, mangiate crude, hanno causato un'intossicazione ad alcuni naufraghi. Tutto è cominciato con la prova ricompensa durante la qualeche, dopo aver partecipato alla versione italiana, ha deciso di partecipare anche all'edizione spagnola dell'Isola, ha proposto di utilizzare il bottino per acquastare otto uova da ...Alcuni naufraghi si sono sentiti male, probabilmente a causa di un’intossicazione alimentare. Tra questi anche Valeria Marini. A quanto pare proprio la showgirl italiana potrebbe essere in qualche ...Paura a Supervivientes: Valeria Marini ha convinto alcuni naufraghi a mangiare un cibo crudo e si sono sentiti male. L’intossicazione dei concorrenti, fortunatamente, si è risolta con un malore che è ...