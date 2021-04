Unreal Engine trailer del MetaHuman Creator, il nuovo pazzesco tool in early access – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 14 aprile 2021) Epic Games ha pubblicato un nuovo trailer del MetaHuman Creator il nuovo, pazzesco tool dell’Unreal Engine, disponibile da oggi in early access.. L’Unreal Engine sta diventando uno strumento sempre più potente e trasversale. L’obiettivo di Epic Games, infatti, è diventare punto di riferimento non solo per la creazione di videogiochi, ma magari anche andando oltre, verso il cinema o gli altri ambiti della multimedialità. Con il un nuovo trailer del MetaHuman Creator, un pazzesco tool dell’Unreal Engine, fa un passo deciso verso questa ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 14 aprile 2021) Epic Games ha pubblicato undelildell’, disponibile da oggi in.. L’sta diventando uno strumento sempre più potente e trasversale. L’obiettivo di Epic Games, infatti, è diventare punto di riferimento non solo per la creazione di videogiochi, ma magari anche andando oltre, verso il cinema o gli altri ambiti della multimedialità. Con il undel, undell’, fa un passo deciso verso questa ...

