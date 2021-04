Tutti pazzi per Kean e lui nicchia sul futuro… (VIDEO) (Di mercoledì 14 aprile 2021) In Italia lo stanno, forse, rimpiangendo. Moise Kean approda in semifinale di Champions League col suo Paris Saint-Germain e nelle interviste post gara dopo la sfida col Bayern Monaco parla del suo futuro: "Non so. Adesso mi godo il momento. Ci sono ancora tante cose da fare...".caption id="attachment 1062337" align="alignnone" width="1024" Moise Kean (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 aprile 2021) In Italia lo stanno, forse, rimpiangendo. Moiseapproda in semifinale di Champions League col suo Paris Saint-Germain e nelle interviste post gara dopo la sfida col Bayern Monaco parla del suo futuro: "Non so. Adesso mi godo il momento. Ci sono ancora tante cose da fare...".caption id="attachment 1062337" align="alignnone" width="1024" Moise(getty images)/caption ITA Sport Press.

Calciomercato Milan, tutti pazzi per Kean: sfida italiana Tutti pazzi per Moise Kean. L'attaccante italiano, accostato anche al Milan, piace parecchio a Juventus e Inter. Servono 50 milioni di euro per strapparlo all'Everton L'Italia fuori dalla Champions ...

