Tommaso Zorzi e Signorini svelano chi vorrebbero come vincitore dell’isola

(Di mercoledì 14 aprile 2021) ParlaQuesta sera su Mediaset Play va in onda la seconda puntata de Il Punto Z, il nuovo format online dedicato a L’Isola dei Famosi condotto da. Settimana dopo settimana l’ex volto del Grande Fratello Vip 5 ospita alcuni volti celebri dello spettacolo, e dopo aver già avuto in studio Giulia L'articolo proviene da Novella 2000.

fa scandalo a 105 Take Away, la trasmissione di Radio 105 condotta da Daniele Battaglia e Diletta Leotta . Ospite dei due conduttori in diretta radiofonica, il personaggio del momento ha ...Il Punto Z, anticipazioni e ospiti puntata di oggi, 14 apriletorna con il suo show e i fan non potrebbero essere più felici. Ormai il mercoledì è da tempo dedicato proprio a chi ha amato sin dall'inizio (o magari strada facendo) proprio l'...Dopo il grande successo del Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini, fervono già i preparativi per la sesta edizione del reality show Mediaset. A rompere il ghiaccio sulla prossima edizion ...Maurizio Costanzo Show 2021, anticipazioni e ospiti della quarta puntata di oggi, 14 aprile 2021, su Canale 5 dalle 23.45. 39esima edizione ...