Tennis | Atp Montecarlo | Djokovic batte Sinner e approda agli ottavi**

Montecarlo, 14 apr. -(Adnkronos) - Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro). Il 19enne altoatesino, numero 22 del mondo, cede al serbo Novak Djokovic, numero 1 Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 35 minuti.

Ultime Notizie dalla rete : **Tennis Atp Atp Montecarlo: Fognini batte Thompson e accede agli ottavi. Caruso battuto da Rublev Fognini, numero 18 del mondo e 15 del tabellone, ha sconfitto l'australiano, numero 63 del ranking Atp, con il punteggio di 6 - 3, 6 - 3 in un'ora e 22 minuti. Al turno successivo il ligure sfiderà ...

Fognini agli ottavi a Montecarlo, Caruso eliminato Il siciliano, numero 89 ATP, è stato eliminato dal russo Andrey Rublev, sesta testa di serie, che si è imposto con il punteggio di 6 - 3, 6 - 2.

Su Sky Sport 12 tornei tra ATP 500 e 250: senza sosta fino a Wimbledon. Tutte le novità Sky Sport Tennis: Atp Montecarlo, Cecchinato fuori al secondo turno Montecarlo, 14 apr. -(Adnkronos) – Si ferma al secondo turno la corsa di Marco Cecchinato al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro). Il siciliano, numero 92 del mondo ...

Nessuna domanda per Hurkacz: di chi è la colpa? Nessun giornalista ha presenziato alla conferenza stampa di Hubert Hurkacz. Ecco come è potuto accadere Tra i video curiosi pubblicati da Tennis TV sui social media durante la giornata di martedì, c’è ...

