Sul prezzo dei vaccini avete rotto i flaconi (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ scoppiata un’altra interessantissima polemica sui vaccini. Pfizer e BioNTech, che hanno rispettato la consegna delle dosi pattuite e anzi hanno addirittura aumentato le forniture rispetto al previsto, sono in trattativa con la Commissione europea per un nuovo contratto da 900 milioni di dosi (più un’opzione per altri 900 milioni). E quale sarebbe il problema? Che il prezzo richiesto da Pfizer, dopo i problemi produttivi delle altre case farmaceutiche come AstraZeneca, stavolta è più alto: non più 15,5 euro a dose, ma 19,5. Ancora una volta c’è l’accusa di speculazione, di ricercare troppi profitti, del predominio delle case farmaceutiche sui governi e del denaro sui diritti. In realtà parliamo di cifre del tutto marginali: circa 3,5 miliardi in più per tutta l’Ue, che per l’Italia vuol dire meno di 500 milioni (più o meno quanto il bonus per ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ scoppiata un’altra interessantissima polemica sui. Pfizer e BioNTech, che hanno rispettato la consegna delle dosi pattuite e anzi hanno addirittura aumentato le forniture rispetto al previsto, sono in trattativa con la Commissione europea per un nuovo contratto da 900 milioni di dosi (più un’opzione per altri 900 milioni). E quale sarebbe il problema? Che ilrichiesto da Pfizer, dopo i problemi produttivi delle altre case farmaceutiche come AstraZeneca, stavolta è più alto: non più 15,5 euro a dose, ma 19,5. Ancora una volta c’è l’accusa di speculazione, di ricercare troppi profitti, del predominio delle case farmaceutiche sui governi e del denaro sui diritti. In realtà parliamo di cifre del tutto marginali: circa 3,5 miliardi in più per tutta l’Ue, che per l’Italia vuol dire meno di 500 milioni (più o meno quanto il bonus per ...

Trattativa Ue-Pfizer per nuove dosi. L'azienda alza il prezzo del 60%

