Studenti bendati per protesta davanti al Ministero: "Umiliati durante le verifiche in Dad" (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tutti bendati, "per denunciare gli episodi di umiliazioni durante le interrogazioni e le verifiche in dad". Nella mattinata di domani, 15 aprile, a partire dalle 11, gli Studenti saranno davanti al Ministero dell'Istruzione, in viale Trastevere a Roma, per un flashmob convocato dalla Rete degli Studenti Medi. "Il caso del liceo Montanari di Verona non è un caso isolato: ci benderemo simbolicamente per esprimere solidarietà alla studentessa, ma soprattutto per denunciare i malfunzionamenti e le storture sempre più evidenti della didattica a distanza – dice Federico Allegretti, coordinatore della Rete degli Studenti Medi – Questa è solo la punta dell'iceberg, chiediamo che vengano presi dei provvedimenti immediati ma soprattutto che venga ripensato ...

mummy53690440 : Scuola: domani studenti 'bendati' davanti ministero Continuano le proteste degli studenti delle scuole superiori c… - ValeriaSirigu : #StudentLivesMatters forse i professori che interrogano gli #studenti bendati in #DAD, forse non sanno che gli inte… - Maicuntent1986 : RT @CardinaleMazza: A Verona tre studenti bendati durante l'interrogazione - CardinaleMazza : A Verona tre studenti bendati durante l'interrogazione - topomatto63 : RT @AlbertoLetizia2: Studenti bendati per l'interrogazione in #Dad fa molto Argentina di Videla o Stasi della Germania orientale. #12aprile -