(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) –a due velocità alla Borsa di New York che ha aperto la seduta in leggero rialzo sostenuta dalle trimestrali superiori alle attese di Goldman Sachs e JPMorgan. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,61%, mentre, al contrario, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 4.147 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,47%); pressoché invariato l’S&P 100 (-0,06%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+3,49%), finanziario (+1,09%) e materiali (+0,93%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Goldman Sachs (+3,61%), Walt Disney (+2,43%), Chevron (+2,35%) e Travelers Company (+2,29%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce.Com, che continua la seduta con -1,06%. In rosso JP Morgan, che evidenzia un deciso ...

Advertising

infoiteconomia : Segni misti a Wall Street - DividendProfit : Segni misti a Wall Street -

Ultime Notizie dalla rete : Segni misti

Teleborsa

Partenza contrastata per la borsa di Wall Street dopo l'uscita dei dati sull'inflazione di marzo che ha continuato a crescere segnalando la ripresa dell'economia a stelle e strisce. Sul sentiment ...geometrici astratti, un tema costante della rigorosa ricerca di Greg Jager, si integrano tra ... La palette colori richiama elementi organici e naturali riconducibili al fiumea colori più ...Segni a due velocità alla Borsa di New York che ha aperto la seduta in leggero rialzo sostenuta dalle trimestrali superiori alle attese di ...Iniziata in Aula con gli interventi dell’assessore Tonina, di Manica e Marini, la discussione generale sul disegno di legge in materia di concessioni ...